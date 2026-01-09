Размер шрифта
Стало известно, какую должность может занять Малюк после ухода с поста главы СБУ

Прозоров: экс-глава СБУ Малюк может возглавить ЧВК, отвечающую за атаки на РФ
СБУ

Экс-руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк может возглавить частную военную компанию, которая будет брать на себя ответственность за террористические атаки на Россию. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Малюк, например, может стать руководителем некой частной военной структуры, которая будет брать на себя всю ответственность за теракты, позволяя официальному Киеву де-юре оставаться в стороне», — сказал он.

5 января Василий Малюк официально объявил, что подал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он отметил, что остается в системе СБУ «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб».

В этот же день Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины.

Позже украинское издание Liga со ссылкой на собственные источники писало, что отставка Малюка может быть связана с коррупционным делом соратника и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича.

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Буданова и нового главы ГУР.

