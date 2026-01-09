Размер шрифта
Новости политики

В Италии оценили вероятность военных действий США в Гренландии

Премьер Италии исключила возможность военных действий США в Гренландии
Remo Casilli/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила вероятность того, что США начнут военные действия в Гренландии, чтобы заполучить остров. Об этом сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что такие действия имели бы серьезные последствия.

При этом политик добавила, что необходимо серьезно и значительно расширить присутствие сил НАТО в Арктическом регионе, в том числе в Гренландии.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. По его словам, подконтрольный Дании остров якобы окружен кораблями России и Китая и нужен американцам «для обороны».

9 января газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в ЕС писала, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии.

Также накануне стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио намерен провести встречу с руководством Дании и Гренландии для обсуждения этих вопросов.

Ранее выяснилось, что думают гренландцы о присоединении к США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584323_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
