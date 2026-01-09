В Италии оценили вероятность военных действий США в Гренландии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони исключила вероятность того, что США начнут военные действия в Гренландии, чтобы заполучить остров. Об этом сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что такие действия имели бы серьезные последствия.

При этом политик добавила, что необходимо серьезно и значительно расширить присутствие сил НАТО в Арктическом регионе, в том числе в Гренландии.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. По его словам, подконтрольный Дании остров якобы окружен кораблями России и Китая и нужен американцам «для обороны».

9 января газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в ЕС писала, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии.

Также накануне стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио намерен провести встречу с руководством Дании и Гренландии для обсуждения этих вопросов.

