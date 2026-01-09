Размер шрифта
«Он должен им помочь»: экс-игрок «Кубани» о переходе Баринова в ЦСКА

Экс-игрок «Кубани» Чугунов заявил, что Баринов пригодится в ЦСКА
РИА Новости

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал переход футболиста Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Середняк, работяга, вроде без провальных казусов. Пик плодотворной игровой деятельности, скорее всего, уже пройден. ЦСКА — другая команда, там другие требования. Баринов не должен подвести. Он должен им помочь на каком-то отрезке. Дай бой, конечно, чтоб вторая молодость у Баринова открылась. Ярцев в «Спартаке» в 29 лет заиграл — но это исключение», — сказал Чугунов.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее экс-глава «Локомотива» объяснила уход Баринова из ЦСКА обидой на клуб.

