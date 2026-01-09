Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 3 по 9 января потеряли около 8 780 бойцов на всех направлениях фронта. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, подразделения группировки российских войск «Днепр» за данный промежуток времени ликвидировали до 325 украинских солдат. Более 1680 военнослужащих ВСУ было уничтожено в зоне ответственности группировки российских войск «Восток», более 1330 — в зоне ответственности группировки «Запад».

«В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1 285 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Военные группировок «Юг» и «Центр» за неделю уничтожили более 1355 и 2806 украинских бойцов соответственно.

1 января журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщили, что украинские формирования в прошлом году потеряли в боях порядка 513 480 человек. Наибольшие потери ВСУ понесли в январе (51 960 солдат), марте (47 665 солдат) и октябре (47 105 солдат). При этом среднемесячные потери составили около 42,7 тыс. военнослужащих.

Ранее в украинском городе закончились места на военном кладбище.