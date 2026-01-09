Размер шрифта
В результате удара ВСУ по белгородскому поселку получил ранения мирный житель

Гладков: мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон украинских войск ударил по машине — пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями лица и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

Гладков также рассказал, что после оказания помощи пострадавшего транспортируют в областную клиническую больницу.

У автомобиля разбито лобовое стекло и поврежден кузов, добавил глава региона.

7 января на участке трассы Грайворон — Безымено дрон Вооруженных сил Украины ударил по машине. В результате удара пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения спины и плеча. Медицинскую помощь пострадавшему оказали, а от госпитализации он отказался. Машина также повреждена.

Ранее в Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост на трассе в Крым.

