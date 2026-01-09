Работа французской электростанции нарушена из-за шторма

Во Франции шторм «Горетти» нарушил работу электростанции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственную энергетическую компанию EDF.

«Шторм повлиял на производство электроэнергии на атомной электростанции во Фламанвилле, отключив реакторы 1 и 3 из-за обрыва высоковольтной линии», — говорится в материале.

EDF заявила, что выезжать на объект разрешено лишь отдельным специалистам, и посоветовала всем остальным сотрудникам работать из дома до тех пор, пока не позволит обстановка.

До этого сообщалось, что из-за «Горетти» во Франции около 380 тысяч домов остались без электроснабжения. По словам специалиста по предотвращению стихийных бедствий Гаэля Мушкета, на устранение последствий непогоды потребуется несколько дней.

Этот циклон настиг и Британию. Там без света остались примерно 50 тысяч домов. По данным СМИ, в основном отключение электричества коснулось юго-западных районов королевства.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву «снежный армагеддон».