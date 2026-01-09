В США оценили вероятность помилования Мадуро

Президент США Дональд Трамп не собирается помиловать захваченного американской армией лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Во время интервью Трампа спросили о помиловании ряда обвиняемых в США, в том числе Мадуро. Глава Белого дома, как отмечает издание, дал понять, что у него нет намерения помиловать озвученных журналистами людей.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для Николаса Мадуро существует лишь два сценария развития событий. По его мнению, венесуэльского президента либо «потихоньку» отпустят, либо он станет новым латиноамериканским Манделой (Нельсон Мандела — экс-президент ЮАР), который провел 27 лет в тюрьме по обвинению в попытке свержения правительства насильственным путем.

Медведев также заявил, что после похищения Мадуро американские элиты «должны навсегда засунуть свои длинные языки в свои рахитичные задницы» и признать правомерность действий России в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Трамп заявил, что США отменили вторую атаку на Венесуэлу.