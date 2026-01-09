Размер шрифта
ФСБ задержала жителя Запорожской области, призывавшего к убийствам военных РФ

Станислав Красильников/РИА Новости

Запорожец в социальных сетях призывал лишать жизни российских военнослужащих, из-за чего его задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что речь идет о жителе населенного пункта Новониколаевка. В комментариях к публикации в Telegram о теракте в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика, он опубликовал призыв к лишению российских военных жизни. По данным следствия, он также оправдывал и пропагандировал терроризм.

«УФСБ России по Запорожской области совместно с СОБР «Смерч-А» управления Росгвардии подозреваемый задержан», — говорится в публикации.

Против запорожца возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

