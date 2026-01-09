Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Найден способ определить риск нескольких заболеваний на годы вперед

NatMed: семь маркеров крови определяют риск нескольких заболеваний у пожилых
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Каролинского института выяснили, что семь маркеров в анализе помогают определить, у каких пожилых людей разовьется сразу несколько хронических заболеваний и как быстро это произойдет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Речь идет о мультиморбидности — состоянии, при котором у одного человека одновременно присутствуют несколько хронических болезней. Она широко распространена в пожилом возрасте и серьезно ухудшает качество жизни, а также увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Исследователи проанализировали данные более 2200 жителей Стокгольма старше 60 лет. Участникам измерили уровни 54 биомаркеров крови, связанных с воспалением, обменом веществ, состоянием сосудов и нейродегенерацией, после чего ученые проследили, как менялось состояние здоровья людей в течение 15 лет.

Анализ показал, что небольшой набор показателей крови позволяет довольно точно связать человека с определенными «наборами» заболеваний и оценить скорость их накопления. Особенно важными оказались семь биомаркеров.

Пять из них — GDF-15, HbA1c, цистатин C, лептин и инсулин — были связаны с числом заболеваний и типичными сочетаниями патологий. Еще два — альбумин и гамма-глутамилтрансфераза — отражали, насколько быстро ухудшалось состояние здоровья со временем.

Выводы подтвердились в независимой группе из США, что усиливает надежность результатов. По словам авторов, ключевую роль в развитии мультиморбидности играют нарушения обмена веществ, регуляции энергии и реакции на стресс.

Ранее были названы виды рака, риск возникновения которых повышается из-за новогодних праздников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584017_rnd_4",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+