Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Минтрансе назвали число задержанных из-за снегопада в Москве рейсов

Минтранс: более 40 рейсов было задержано в аэропортах московского региона

На фоне мощного снегопада в аэропортах московского региона было задержано более 40 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России, приводя данные на 13:00 мск.

Помимо этого, еще 14 рейсов отменили из-за непогоды. При этом ни один самолет не отправили на запасной аэродром, уточнили в министерстве.

«Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский днем, 9 января, продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе», —  рассказали в Минтрансе, подчеркнув, что аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». По оценкам метеорологов, он может стать самым интенсивным январским снегопадом за весь период наблюдений. В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков.

Пик непогоды ожидается в первой половине пятницы, 9 января. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений предположил, что сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см. Редакция «Газеты.Ru» подготовила фоторепортаж с улиц заснеженной столицы.

Ранее на видео попала застрявшая в снегу в Подмосковье колонна снегоуборщиков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584371_rnd_5",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+