В Минтрансе назвали число задержанных из-за снегопада в Москве рейсов

Минтранс: более 40 рейсов было задержано в аэропортах московского региона

На фоне мощного снегопада в аэропортах московского региона было задержано более 40 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России, приводя данные на 13:00 мск.

Помимо этого, еще 14 рейсов отменили из-за непогоды. При этом ни один самолет не отправили на запасной аэродром, уточнили в министерстве.

«Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский днем, 9 января, продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе», — рассказали в Минтрансе, подчеркнув, что аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». По оценкам метеорологов, он может стать самым интенсивным январским снегопадом за весь период наблюдений. В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков.

Пик непогоды ожидается в первой половине пятницы, 9 января. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений предположил, что сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см. Редакция «Газеты.Ru» подготовила фоторепортаж с улиц заснеженной столицы.

Ранее на видео попала застрявшая в снегу в Подмосковье колонна снегоуборщиков.