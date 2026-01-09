Россиянин несколько раз ударил сына ножом и заколол его возлюбленную

В Томской области мужчина напал на сына с ножом и заколол его возлюбленную

В Томской области 65-летний мужчина несколько раз ударил 47-летнего сына ножом и заколол его 41-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 января в квартире на улице Строителей в городе Стрежевом — там мужчина вместе с сыном и его сожительницей вместе распивали спиртное. Между собутыльниками случилась ссора, и старший мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения — она не выжила. Затем он несколько раз ударил ножом сына. Пострадавшему удалось покинуть квартиру и обратиться за медицинской помощью, его жизнь удалось спасти.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 и часть 1 статьи 105 УК РФ. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее сахалинец проснулся от ударов ножом со стороны собутыльника.