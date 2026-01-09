Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянин несколько раз ударил сына ножом и заколол его возлюбленную

В Томской области мужчина напал на сына с ножом и заколол его возлюбленную
Shutterstock

В Томской области 65-летний мужчина несколько раз ударил 47-летнего сына ножом и заколол его 41-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 января в квартире на улице Строителей в городе Стрежевом — там мужчина вместе с сыном и его сожительницей вместе распивали спиртное. Между собутыльниками случилась ссора, и старший мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения — она не выжила. Затем он несколько раз ударил ножом сына. Пострадавшему удалось покинуть квартиру и обратиться за медицинской помощью, его жизнь удалось спасти.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 и часть 1 статьи 105 УК РФ. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее сахалинец проснулся от ударов ножом со стороны собутыльника.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584137_rnd_4",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+