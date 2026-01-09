Колонна снегоуборщиков застряла в снегу в Подмосковье и попала на видео

В Подмосковье колонна снегоуборщиков застряла в снегу и попала на видео

В Подмосковье колонна снегоуборочных машин застряла в снегу, сообщает «Подъем» и публикует видеозапись инцидента.

«Застрявшую колонну снегоуборщиков заметили в ЖК Государев дом в Ленинском районе Подмосковья», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что на дороге при выезде из жилого комплекса стоят три снегоуборочных машины, за ними — внедорожник. У машин включены фары и оранжевые проблесковые маяки.

На дороге прочищена лишь узкая полоса, видны массивные сугробы.

До этого дальнобойщик, чудом сумевший избежать тяжелого ДТП, пожаловался на работу дорожников. На кадрах с видеорегистратора видно, что навстречу ему выехала неуправляемая фура с тягачом, который развернуло поперек дороги и прижало к полуприцепу.

Ранее прокуратура подала на виновника ДТП в Москве иск на 600 тыс. рублей за сломанное дерево.