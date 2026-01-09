Размер шрифта
Дептранс предупредил о пробках на МКАД из-за снегопада

Дептранс Москвы предупредил водителей о том, что движение на МКАД в настоящий момент затруднено из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В Дептрансе уточнили , что больше всего машин скопилось в пробке в районе Косинской эстакады, на Волоколамском и Дмитровском шоссе, а также в районе Профсоюзной улицы.

«В течение дня настоятельно рекомендуем отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги», — предупредили в ведомстве, порекомендовав автомобилистам пересесть на метро.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». По оценкам метеорологов, он может стать самым интенсивным январским снегопадом за весь период наблюдений. В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков.

Пик непогоды ожидается в первой половине пятницы, 9 января. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, к вечеру этого дня высота снежного покрова может достичь 40–50 см. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений предположил, что сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см. Редакция «Газеты.Ru» подготовила фоторепортаж с улиц заснеженной столицы.

Ранее стало известно, сколько рейсов отменили в Москве из-за непогоды.

