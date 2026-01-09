Ученый рассказал, как вернуться к работе после праздников без стресса

ПНИПУ: активный досуг на праздниках защитит от стресса при возвращении на работу

Возвращение к работе после новогодних праздников почти всегда становится стрессом для организма — причина кроется в том, как мозг и гормональная система перестраиваются во время длительного отдыха. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ Сергей Солодников.

По словам эксперта, в период отдыха снижается уровень кортизола, адреналина и норадреналина — гормонов, которые мобилизуют организм и поддерживают концентрацию. Одновременно усиливается действие тормозных медиаторов, что субъективно ощущается как расслабление и снятие напряжения.

«Во время сна и полноценного отдыха в мозге также активируется система «очистки»: межклеточное пространство расширяется, а спинномозговая жидкость вымывает продукты обмена, накопившиеся за период нагрузки. Также восстанавливаются миелиновые оболочки нервных волокон, от которых зависит скорость передачи сигналов», — комментирует Солодников.

Однако у этого процесса есть обратная сторона. Длительный сон на праздниках нередко сопровождается сбоем биологических часов. Если резко менять режим сна и бодрствования, аденозин — вещество, сигнализирующее об усталости, — продолжает тормозить работу нервной системы даже после пробуждения. Это снижает внимание, ухудшает когнитивные функции и может усиливать аппетит.

Выход на работу после праздников совпадает с гормональной перестройкой: снижается уровень дофамина, отвечающего за мотивацию и фокус, а серотонин, связанный с расслаблением, остается повышенным. В таком состоянии резкое возвращение к задачам и дедлайнам становится стрессом для мозга, даже без эмоционального выгорания.

По словам эксперта, труднее всего нервной системе дается не сама работа, а резкий переход от расслабленного режима к высокой концентрации.

Специалисты ПНИПУ отмечают, что полностью пассивный отдых на протяжении длинных каникул может усугублять проблему. Лучшим вариантом считается смена деятельности — сочетание умеренной физической активности, умственной разгрузки и периодов «скучания», когда мозг переходит в режим свободных размышлений. Именно это помогает восстановить креативность и внутреннюю мотивацию.

