Автомобиль Долиной заметили у ее бывшего дома в Хамовниках

Автомобиль народной артистки России Ларисы Долиной заметили у ее бывшего дома в Хамовниках. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Певица начала переезд из квартиры еще 29 декабря. 9 января 2026 года черный автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий Долиной, въехал в подземный паркинг дома в сопровождении еще двух машин.

Находится ли внутри сама Долина, которая должна окончательно покинуть квартиру до 10 января, неизвестно.

Однако, адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в разговоре с представителями канала, что ее подзащитная пока не может принять квартиру, потому что Долина не пришла на передачу ключей.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

Ранее сообщалось, что «эффект Долиной» вызвал в Москве сокращение на треть числа сделок со вторичным жильем.