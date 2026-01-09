Размер шрифта
«Трамп — наглый американец, делает, что хочет»: экс-футболист рассказал, лишат ли США ЧМ-2026

Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили утверждает, что США не отстранят от проведения чемпионата мира по футболу в 2026 года, несмотря на ситуацию в Венесуэле. Его слова передает «Советский спорт».

«Дональд ни за что не откажется от чемпионата мира. Он сможет дать любые гарантии успешного проведения турнира. Трамп — наглый американец, который делает то, что ему хочется. По международному праву в стране агрессора не должно проходить ни одно значимое соревнование. Он даже свой конгресс не ставит в известность, когда крадет президента Венесуэлы и его жену. Сомневаюсь, что ФИФА является настолько могучей организацией, чтобы отстранить Америку», — сказал Кавазашвили.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Госдуме рассказали, отстранят ли спортсменов из США из-за ситуации в Венесуэле.

