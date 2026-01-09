Размер шрифта
Медицинский автомобиль с инвалидом и врачами вспыхнул на юге Москвы и попал на видео

В Москве загорелся автомобиль с медиками и пациентом и попал на видео 
На юге Москвы загорелся медицинский автомобиль для перевозки инвалидов, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«На Россошанской вспыхнул медицинский автомобиль, предназначенный для перевозки инвалидов. Внутри были врачи и колясочник, все эвакуировались», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что микроавтобус полностью охватило пламя. Автомобиль был припаркован рядом с деревьями, вдали от других машин.

Возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные, машина полностью выгорела, уточняет Telegram-канал «Чертаново».

До этого на видео попали последние секунды перед наездом Mercedes на девочку под Краснодаром. Водитель внедорожника не сбавил скорость. От сильного удара пострадавшая взлетела и оказалась на капоте машины. Школьница получила множественные травмы и была госпитализирована.

Ранее внедорожник сбил девочку на переходе в Красноярске.
 
