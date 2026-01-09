Размер шрифта
Мужчины часто занижают возраст женщин при первом взгляде, выяснили ученые

ПНИПУ: при первом впечатлении мужчины часто занижают возраст женщин
Первое впечатление о незнакомом человеке формируется за 7-10 секунд и уже на этом этапе искажается гендерными стереотипами — мужчины часто «занижают» возраст незнакомых женщин на два-три года. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Пермского Политеха.

В эксперименте ученые ПНИПУ показали участникам короткие 10-секундные видеоролики с незнакомыми людьми в бытовых ситуациях — в лифте, кафе или транспорте. После просмотра испытуемые сразу описывали человека и предполагали, кем он может работать. Такой формат позволил зафиксировать, как мозг выносит мгновенную оценку без дополнительной информации.

Результаты показали, что мужчины и женщины сначала обращают внимание на одни и те же признаки — внешность, одежду и выражение лица. Однако дальнейшая интерпретация резко расходится. Мужчин с нейтральным поведением наблюдатели обоих полов чаще воспринимали как уверенных, компетентных и «деловых». Женщин в аналогичных условиях мужчины нередко считали менее уверенными и более скромными, тогда как женщины-наблюдатели оценивали их как уверенных.

Стереотипы повлияли и на представления об образовании и профессиональном статусе. Мужчинам чаще приписывали технические, управленческие и инженерные профессии, предполагающие высокий уровень образования и ответственности. Женщинам — сферы образования, услуг и творчества, даже при отсутствии каких-либо объективных подсказок. Эти оценки возникали автоматически, в первые секунды восприятия.

Кроме того, исследователи зафиксировали систематические ошибки в определении возраста: мужчины занижали возраст женщин в среднем на два-три года, а женщины — завышали возраст мужчин, что также связано с устойчивыми культурными ожиданиями.

Как отмечают авторы, первое впечатление отражает не реальные качества человека, а набор социальных шаблонов, которые мозг использует для быстрой ориентации. В условиях онлайн-общения такие искажения могут усиливаться и влиять на учебные, карьерные и профессиональные решения.

Ранее ученые раскрыли, кто влюбляется быстрее: мужчины или женщины?

