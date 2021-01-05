Российские лыжники заняли весь пьедестал гонки на 15 км в рамках «Тур де Ски»
Карен Саркисян
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Российские лыжники заняли весь пьедестал гонки на 15 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски».
Первое место занял Александр Большунов. На второй строчке расположился Денис Спицов. Третья позиция осталась за Иваном Якимушкиным.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее Российская лыжница Ступак заняла четвертое место в гонке на 10 км в рамках «Тур де Ски».