«Автомобилист» в серии буллитов обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время завершилось с ничейным счетом 1:1.
В составе ЦСКА заброшенной шайбой отметился Максим Соркин.
В составе «Автомобилиста» — Павел Дацюк.
В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Автомобилиста». Победный буллит забросил Павел Дацюк.
Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.