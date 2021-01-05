«Автомобилист» в серии буллитов обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время завершилось с ничейным счетом 1:1.

В составе ЦСКА заброшенной шайбой отметился Максим Соркин.

В составе «Автомобилиста» — Павел Дацюк.

В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Автомобилиста». Победный буллит забросил Павел Дацюк.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.