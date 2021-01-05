Губерниев прокомментировал поражение России от Канады в полуфинале МЧМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира 2021 года по хоккею, передает «Матч ТВ».

По мнению комментатора, сборная России не справилась с задачей на МЧМ-2021.

Губерниев отмечает, что определяющее в спорте — это результат.

«О чем мы вообще говорим, когда в решающих матчах команда не может забить?» — добавил он.

Ранее национальная команда Канады обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.