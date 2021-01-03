Дзюба обогнал Неймара и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров 2020 года

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба обогнал Неймара и Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров европейских лиг 2020 года.

Дзюба занял 14 место, забив 23 мяча в 39 играх. Интересно, что Неймар и Ибрагимович отличились по 22 раза.

Первое место занял игрок мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (47 голов в 44 матчах), на второй строчке расположился Криштиану Роналду (44 мяча в 45 играх), замкнул тройку Ромелу Лукаку, который выступает за миланский «Интер» (40 голов в 52 матчах).



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