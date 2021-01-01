Американская компания заменила Россию надписью «Название страны»
Андрей Черников
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Американская компания NHL Network, которая транслирует матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, допустила несколько ошибок в анонсах матчей.
Показывая расписание турнира, компания анонсировала матч между россиянами и шведами надписью «Название страны» рядом с флагом России.
Также NHL Network ошибся при написании слова «Швейцария».
Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.
"Country Name" is really doing a great job drawing eyes away from "Switerzerland"— Syd (@LeafyTV) December 30, 2020
nhl network started early this morning pic.twitter.com/BM2GsaCLzs