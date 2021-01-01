Американская компания заменила Россию надписью «Название страны»

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Американская компания NHL Network, которая транслирует матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, допустила несколько ошибок в анонсах матчей.

Показывая расписание турнира, компания анонсировала матч между россиянами и шведами надписью «Название страны» рядом с флагом России.

Также NHL Network ошибся при написании слова «Швейцария».

Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.