Американская компания заменила Россию надписью «Название страны»

Американская компания NHL Network, которая транслирует матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, допустила несколько ошибок в анонсах матчей.

Показывая расписание турнира, компания анонсировала матч между россиянами и шведами надписью «Название страны» рядом с флагом России.



Также NHL Network ошибся при написании слова «Швейцария».



Ранее стали известны все пары 1/4 финала МЧМ по хоккею.