Зидан остался разочарован осечкой в игре против «Эльче»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался разочарован ничьей в игре 16-го тура чемпионата Испании против «Эльче». Об этом сообщает As.

По его словам, «сливочные» имели неплохой шанс закончить поединок в свою пользу, однако не смогли этого сделать.

Также французский специалист заявил, что самоуверенности у его подопечных по ходу встречи не было.

«Мы знали, что на кону. Когда они забили и сели в оборону, нам стало очень тяжело», — сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Каземиро прокомментировал ничью в матче чемпионата Испании против «Эльче».