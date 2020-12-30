Тренер сборной Австрии остался доволен игрой с Россией на МЧМ-2021

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер высказался об игре против сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, его подопечные провели минувшей ночью свой лучший матч на этом турнире.

Специалист заявил, что австрийская команда продемонстрировала прогресс по сравнению с поединками против Швеции и США и выразил надежду, что его хоккеисты смогут побороться с чехами за место в четвертьфинале.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла национальную команду Австрии