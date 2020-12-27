Тарасова поддержала планы ФФККР организовать турниры до ЧМ

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома Федерации фигурного катания России (ФФККР) организовать турниры до чемпионата мира, передает ТАСС.

«Если они их сделают, это будет просто гениально. Организация дополнительных турниров — это большие траты, они забирают много сил. Но зато мы не выходим из обычной для нас соревновательной сетки», — сказала Тарасова.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.



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