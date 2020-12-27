Мостовой критично отозвался о поведении Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой критично высказался о поведении главного тренера команды Доменико Тедеско, передает «Спорт-Экспресс».

После матча с петербургским «Зенитом» (1:3) главный тренер столичной команды Тедеско объявил, что не будет подписывать с клубом новый контракт. Действие нынешнего соглашения истекает в конце сезона. Изначально сообщалось, что специалист может быть уволен еще до Нового года, однако потом было заявлено, что Тедеско отработает контракт до конца.

«Мне смешно, что его там где-то обидели в игре с «Сочи», что он не хочет продлевать, потому что ему тяжело одному.

Мы по 20 лет жили за границей одни, получали в сто раз меньше, чем он, и ничего страшного. С его зарплатой он вообще должен жить на стадионе», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Кутепов рассказал о планах на 2021-й год.