Авербух высказался о судействе на ЧР по фигурному катанию

Экс-фигурист Илья Авербух высказался о судействе на чемпионате России, который проходит в Челябинске, передает «СЭ».

Напомним, 25 декабря Евгений Плющенко раскритиковал судей за оценки, которые они выставили Александре Трусовой.

«Думаю, что никаких оснований для жалоб на судейство не было и вчера. Но сегодня просто надо было работать», — сказал Авербух.



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