UFC проведет в январе за неделю три турнира на «Бойцовском острове»
Вадим Балканов
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет в январе за неделю три турнира на «Бойцовском острове». Об этом сообщает ВТ Sport.
По словам главы промоушена Даны Уайта, в Абу-Даби пройдут ивенты 16 января, 20 января и 23 января.
Главным событием последнего турнира станет противостояние Дастина Порье и Конора Макгрегора.
Ранее американский боец Даниэль Кормье рассказал о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал ему сумму, которой хватит для богатой жизни в Дагестане.
We bring you news from @DanaWhite's Instagram..— UFC on BT Sport (@btsportufc) December 22, 2020
Jan 16: Holloway v Kattar
Jan 20: Edwards v Chimaev
Jan 23: Poirier v McGregor
�� Fight Island, Abu Dhabi pic.twitter.com/05v54VBj1D