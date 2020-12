Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет в январе за неделю три турнира на «Бойцовском острове». Об этом сообщает ВТ Sport.

По словам главы промоушена Даны Уайта, в Абу-Даби пройдут ивенты 16 января, 20 января и 23 января.

Главным событием последнего турнира станет противостояние Дастина Порье и Конора Макгрегора.

Ранее американский боец Даниэль Кормье рассказал о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал ему сумму, которой хватит для богатой жизни в Дагестане.

