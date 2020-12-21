ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона
Андрей Черников
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Московский ЦСКА интересуется хавбеком Эммануэлем Току, который выступает за клуб второго датского дивизиона Фремад Амагер, сообщает Kickgh.
Отмечается, что конкуренцию армейцам составит чемпион Дании сезона-2011/12 «Норшелланн».
«Слухи мотивируют меня работать еще усерднее. Моя цель в будущем — играть в топ-клубе. Готов сделать следующий шаг прямо сейчас», — сказал Току.
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