Фигуристка Худайбердиева поделилась мнением о Евгении Медведевой

Фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась мнением об олимпийской чемпионке Евгении Медведевой.

«Женя сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира. Я люблю сильных духом людей, поэтому Евгению я уважаю», — написала Худайбердиева в сториз Instagram.

Напомним, Медведева не принимала участия в соревнованиях в текущем году из-за проблем со здоровьем.



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