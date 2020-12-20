Фигуристка Худайбердиева поделилась мнением о Евгении Медведевой
Андрей Черников
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева поделилась мнением об олимпийской чемпионке Евгении Медведевой.
«Женя сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира. Я люблю сильных духом людей, поэтому Евгению я уважаю», — написала Худайбердиева в сториз Instagram.
Напомним, Медведева не принимала участия в соревнованиях в текущем году из-за проблем со здоровьем.
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