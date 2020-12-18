Хоккеист Яковлев прокомментировал решение CAS в отношении России

Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) отстранить страну от крупных международных соревнований на два года. Его слова передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

По его мнению, данная ситуация была предсказуемой и не вызвала ажиотажа в стане сборной.

«Таким новостям уже не удивляешься. Самое главное, что на нашей форме будет написано «Россия», все будут знать, из какой страны наша команда. Такие решения – еще одна мотивация для нас. Вспоминаю, как было на Олимпиаде. Все вокруг знают, кто мы и откуда. Если будет нужно, наши болельщики споют гимн», — заявил Марченко.

Ранее сообщалось, что владивостокский «Адмирал» в следующем году вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).