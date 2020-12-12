Сотникова посоветовала Медведевой подумать о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова посоветовала двукратной победительнице первенств мира Евгении Медведевой подумать о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне спортсменка не принимала участия в соревнованиях из-за проблем со спиной.

Сотникова заявила, что перед возобновлением тренировок Медведевой необходимо окончательно оправиться от травм.

«Жене для начала надо определиться — стоит ли вообще продолжать карьеру? Все-таки молодежь уже наступает на пятки», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Медведева вернулась на лед после коронавируса.