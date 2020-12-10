Федор Емельяненко рассказал о главной проблеме России

Боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал главную проблему России.

Спортсмен считает, что ценности людей меняются в негативную сторону.

«Это беда. С одной стороны, храмы открываются, гонений нет, вроде как призывают людей жить по вере. А с другой — меняются ценности, и на слуху не тот, кто добро делает, а тот, кто каким-то негативом прославляется», — заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».

Также боец посоветовал россиянам «оказывать помощь, поддержку, любовь своему ближнему».

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян прокомментировал недавние слова Федора Емельяненко о нем.