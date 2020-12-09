В ISU поделились информацией о проведении чемпионата мира по фигурному катанию

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник поделился информацией о проведении чемпионата мира по фигурному катанию, передает Олимпийский канал.

По словам вице-президента, ситуация тяжелая, потому что был скомкан конец прошлого сезона, не состоялся чемпионат мира, и затем у большинства спортсменов был достаточно большой перерыв в тренировках. Лакерник отмечает, что многие соревнования приходится отменять, но надо пытаться не потерять спортсменов, чтобы они не бросили кататься.

«ISU приложит все усилия, чтобы был чемпионат мира», — добавил он.

Ранее сообщалось, что конькобежец Кулижников признан лучшим спортсменом России в 2020 году.