Роналду и Месси сыграли первый очный матч за 2,5 года

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси сыграли первый очный матч впервые за 2,5 года.

Футболисты встретились в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить, что победа досталась итальянскому клубу со счетом 3:0, а Роналду в этой игре оформил дубль. Оба мяча были забиты с пенальти.

Последний раз нападающие встречались на поле 6 мая 2018 года, когда в матче чемпионата Испании «Реал», за который на тот момент выступал Роналду, сыграл вничью со счетом 2:2 с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Роналду поделился эмоциями от победы над «Барселоной».