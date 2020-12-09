«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл «Краснодар», на 24-й минуте ворота лондонской команды поразил Реми Кабелла. «Челси» сравнял уже через четыре минуты, когда Жоржиньо реализовал пенальти.

Стоит отметить, что «Краснодар» еще в прошлом туре обеспечил себе весеннюю стадию еврокубков — подопечные Мурада Мусаева сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Примечательно также то, что первый матч, который состоялся в Краснодаре, российский клуб проиграл со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что два игрока «Краснодара» не преклонили колено перед матчем с «Челси».

Лига чемпионов. 6-й тур

«Челси» (Англия) — «Краснодар» (Россия) — 1:1

Голы: 0:1 — Кабелла, 24; 1:1 — Жоржиньо (пенальти), 28.