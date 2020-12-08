«Спартак» может объявить об уходе Газизова в ближайшие дни

Московский «Спартак» может объявить об уходе генерального директора Шамиля Газизова в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 8 или 9 декабря функционер встретится с владельцем клуба Леонидом Федуном. Окончательное решение об уходе может быть принято именно во время беседы, хотя раньше речь шла о том, что Газизов не покинет команду до матча 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита», который пройдет 16 декабря.

При этом клуб еще не определился, кто будет исполнять обязанности гендиректора.

Газизов занял пост генерального директора «Спартака» летом 2020 года. По информации СМИ, причиной ухода функционера может стать назначение Дмитрия Попова спортивным директором клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» назначит нового генерального директора в 2021 году.