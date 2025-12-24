На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев рассказал о докладе ЦРУ с разделом Украины на 12 зон

Медведев: ЦРУ еще в 1957 году подготовило доклад о разделе Украины на 12 зон
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) еще в 1957 году подготовило доклад, в котором Украина была поделена на 12 зон, а Крым и Донбасс названы «русскими островами в украинском море». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Родина».

«В подготовленном в августе 1957 году ЦРУ докладе <...> территория советской республики была поделена на 12 зон», — написал политик.

Медведев отметил, что в этом документе похожим образом, как в Крыме и Донбассе, оценивалась ситуация в Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях. Зампред Совбеза обратил внимание, что аналитики ЦРУ с точки зрения «исторических особенностей, религиозной предпочтительности и вероисповеданий» отождествляли эти регионы с российскими интересами и советской властью.

В то же время, как утверждает Медведев, в Киевской, Житомирской, Волынской и ряде других областей Украины спецслужбы США планировали укреплять бандеровские установки для раскола страны и отрыва ее от России.

В этой же статье Медведев указал на ущерб, который украинские националисты нанесли Советскому Союзу. По его словам, СССР понес тяжелые потери в ходе борьбы с националистическим бандподпольем в Западной Украине в 1940-1950‑е годы, которое получало прямую подпитку от США и Великобритании.

Медведев подчеркнул, что компенсацию должна получить Россия, являющаяся страной-правопреемницей СССР. Он считает, что этот пункт может быть включен в мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Медведев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в желании продолжать конфликт на Украине.

