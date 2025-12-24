На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отца четырех детей мобилизовали в ВСУ

В Днепропетровской области отца четырех детей мобилизовали в ВСУ
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Отец четырех несовершеннолетних детей из Каменского Днепропетровской области был мобилизован в штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В Каменском «бусифицировали» отца четырех несовершеннолетних детей. Его отправили в 425-й штурмовой полк «Скала»», — сообщил источник.

Отмечается, что украинское законодательство запрещает мобилизовать мужчин, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей.

6 декабря депутат Рады Сергей Бабак сообщил, что парламент намерен ограничить возможность уклонения от мобилизации под предлогом получения образования.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее сообщалось, что в Раде опасаются обвала фронта из-за проблем с мобилизацией.

