Молодежная сборная России обыграла «СКА-1946» в товарищеском матче
Карен Саркисян
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Молодежная сборная России обыграла «СКА-1946» в товарищеском матче в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира (МЧМ).
Встреча завершилась со счетом 4:1.
Отметим, что 13 декабря национальная команда отправится в Эдмонтон, где проведет заключительный этап подготовки к МЧМ.
Напомним, что 26 декабря молодежная сборная России стартует на чемпионате мира игрой против национальной команды Соединенных Штатов Америки.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.