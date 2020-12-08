Молодежная сборная России обыграла «СКА-1946» в товарищеском матче в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира (МЧМ).

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Отметим, что 13 декабря национальная команда отправится в Эдмонтон, где проведет заключительный этап подготовки к МЧМ.

Напомним, что 26 декабря молодежная сборная России стартует на чемпионате мира игрой против национальной команды Соединенных Штатов Америки.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала.