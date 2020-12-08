Тренер назвал интересной группу сборной России на отборочном турнире ЧМ

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьевки, передает «РБ-Спорт».

По мнению тренера, Хорватия, Словакия со Словенией и даже Кипр — это непростые соперники, но все зависит от сборной России.

Непомнящий отмечает, что группа интересная и вполноги в ней никого не обыграть.

«В этой группе можно занять любое место», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.