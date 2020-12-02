Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» — «Ренн»
Андрей Черников
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Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов между «Краснодаром» и французским «Ренном».
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Мартынович, Кабелла, Вандерсон, Берг, Рамирес, Классон, Кайо, Вильена.
«Ренн»: Сален, да Силва, Ньямси, Камавинга, Леа Силики, Юну, Траоре, Трюффер, Бурижо, Н'Зонзи, Докю.
Встреча начнется в 20:55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром».