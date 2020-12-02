Гаджиев готов организовать бой между Бастой и Шнуровым

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что он готов организовать бой между рэпером Бастой и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, передает Sport24.

Напомним, Шнуров раскритиковал Басту за концерт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурга. После мероприятия Роспотребнадзор провел проверку и временно закрыл арену из-за несоблюдения ограничительных мер во время пандемии COVID-19.

Вокалист «Ленинграда» посвятил стих рэперу, в котором назвал Басту «полицаем» и обвинил его в наживе. Рэпер в ответном стихотворении назвал Шнурова «комсомольцем-стукачом».

«ММА — это не самая плохая площадка для выяснения отношений. Гораздо хуже, если люди друг в друга стреляют. Думаю, спортивный бой кодексу Басты и Шнура не противоречит», — сказал Гаджиев.

Гаджиев отметил, что он готов организовать поединок, если музыканты решат выйти в клетку.

Ранее Александр Шлеменко призвал Шнурова и Басту решить конфликт на ринге.