Боец Шлеменко призвал Шнурова и Басту решить конфликт на ринге

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал конфликт между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и рэпером Бастой, передает Sport24.

Напомним, Шнуров раскритиковал Басту за концерт в Ледовом дворце в Санкт-Петербурга. После мероприятия Роспотребнадзор провел проверку и временно закрыл арену из-за несоблюдения ограничительных мер во время пандемии COVID-19.

Вокалист «Ленинграда» посвятил стих рэперу, в котором назвал Басту «полицаем» и обвинил его в наживе. Рэпер в ответном стихотворении назвал Шнурова «комсомольцем-стукачом».

«Однозначно был бы интересен бой между Шнуром и Бастой. У них большая фанатская база. Есть разногласия? Выходите в ринг и решайте», — сказал Шлеменко.

Ранее Шлеменко раскритиковал Сергея Харитонова за примирение с Адамом Яндиевым.