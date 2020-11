Опубликованы судейские записки боя Тайсон — Джонс

Журналист Дэн Рафаэл опубликовал в Twitter судейские записки боя между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-обладателем титулов в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим.

Поединок, прошедший в Калифорнии, продлился все восемь раундов по две минуты и завершился вничью. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера.

Судьями боя стали три бывших чемпион мира. Кристи Мартин отдала предпочтение Тайсону — 79:73, Винни Пациенца посчитал, что лучше был Джонс, — 80:76, а Чед Доусон поставил боксерам равное количество баллов — 76:76.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года. Тогда он победил единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Джонс почтил память легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

Absurdly the unofficial WBC scorecards had #TysonJones a draw when Tyson clearly dominated. Chad Dawson 76-76, Christy Martin 79-73 Tyson, Vinny Paz pure insanity card of 80-76 Jones. #boxing