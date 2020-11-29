Майк Тайсон остался доволен результатом боя с Роем Джонсом

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон подвел итоги выставочного поединка против экс-обладателя титулов в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего.

Бой, прошедший в Калифорнии, продлился все восемь раундов и завершился вничью. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Я считаю, что победил. Но доволен и ничьей. Бой был тяжелый. Иногда две минуты шли за три. Рад, что вернулся на ринг. Здорово ощущать, что я прошел всю дистанцию, что я все еще в форме», — заявил Тайсон после боя.

Американец отметил, что готов снова выйти на ринг.

Ранее депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о результате поединка.