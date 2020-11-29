12-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четверной тулуп на тренировке

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова сумела исполнить чистый тулуп в четыре оборота во время тренировочного процесса.

12-летняя спортсменка занимается в группе Этери Тутберидзе. Видеозапись чисто исполненного прыжка появилась в Instagram-аккаунте команды специалиста.

Стоит отметить, что Двоеглазова принимала участие в проекте «Ледниковый период. Дети», однако в первый раз не прошла отбор, а вот во втором сезоне оказалась в команде Ильи Авербуха.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе отреагировала на обвинения в удалении фото с Загитовой.