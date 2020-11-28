Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от выступления на Красной площади, передает Sport24.

28 ноября Загитова выступила на Красной площади с эпизодом из шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица».

«Впервые я каталась на ГУМ-катке в прошлом году. Это было просто великолепно. Когда я первый раз приезжала в Москву, я гуляла по Красной площади. Не могла подумать, что буду здесь выступать», — сказала Загитова.



Напомним, сейчас спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось о том, что Илья Авербух ставит новую программу Загитовой.