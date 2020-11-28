Загитова поделилась эмоциями от выступления на Красной площади
Андрей Черников
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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от выступления на Красной площади, передает Sport24.
28 ноября Загитова выступила на Красной площади с эпизодом из шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица».
«Впервые я каталась на ГУМ-катке в прошлом году. Это было просто великолепно. Когда я первый раз приезжала в Москву, я гуляла по Красной площади. Не могла подумать, что буду здесь выступать», — сказала Загитова.
Напомним, сейчас спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период».
Ранее сообщалось о том, что Илья Авербух ставит новую программу Загитовой.