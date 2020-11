Чемпиона UFC раскритиковали за визит в Чечню

Журналист издания Bloody Elbow Карим Зидан в Twitter раскритиковал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усмана за визит в Чеченскую республику.

Зидан выразил возмущение тем, что спортсмен побывал в гостях у главы республики Рамзана Кадырова, назвав чеченского лидера «диктатором». Критику журналиста поддержали другие пользователи соцсети, однако некоторые подписчики не согласились с его мнением.

Усман является чемпионом UFC в полусреднем весе с марта 2019 года. Всего он провел в смешанных единоборствах (MMA) 18 поединков, в которых одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что Усман надел толстовку с надписью «Ахмат — сила».

